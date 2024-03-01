以國被指阻運物資 致加薩57萬人瀕饑荒

【本報綜合報道】巴勒斯坦加薩地帶戰事持續，聯合國人道事務協調廳周三指摘以色列，有計劃地阻止外界向加薩地帶運送援助物資，令當地四分之一居民、即至少57.6萬人離饑荒僅一步之遙。美國傳媒報道，陸路運輸變得愈來愈困難，白宮考慮派軍機向加薩地帶空投援助物資。

加薩地帶戰事至少造成近3萬名巴人死亡，大部分是婦女和兒童。巴勒斯坦衞生部周三公布，加薩地帶北部地區醫院當天至少6名兒童死於脫水和營養不良，7名兒童仍然處於危急狀態；另有醫院因發電機缺乏燃料停止服務。聯合國人道事務協調廳指出，援助車隊遭炮火襲擊，人道主義工作者遭以色列軍隊騷擾、恐嚇或拘留，人道主義設施也遭襲擊。

哈馬斯指以軍攻擊加薩平民百死 以色列駐聯合國副代表米勒否認阻止援助，指摘阻礙車隊的是聯合國，聯合國必須更有效地分配援助。美國駐聯合國副代表伍德敦促以色列必須做得更多，繼續開放加薩地帶邊境供援助物資送入。報道引述美國官員透露，白宮最近開始討論空投援助物資入加薩地帶的方案，但認為空投援助運輸量少導致效果有限。哈馬斯指控以軍周四攻擊加薩地帶北部輪候人道物資的平民，導致逾100人死亡。以軍消息人士指，士兵因感到威脅而開火；以軍聲明稱數十名巴人死於卡車輾壓。