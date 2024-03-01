紅海抗也門叛軍 德艦險擊落美無人機 協調顯不堪

也門叛軍青年運動持續攻擊紅海地區船艦，美國與歐洲各自發起護航任務應對，但雙方之間被質疑協調不足，周一更險釀誤傷友軍事件。德國護衞艦在紅海巡航發現不明無人機，向美國軍方查詢後亦無法識別，最終發射防空導彈，卻因技術問題而未有擊中，後來才發現該目標屬於非參與護航行動的美方部隊。

綜合德國傳媒報道，涉事德國海軍艦艇是護衞艦黑森號，當地時間周一晚上從雷達發現一架無人機。由於紅海地區有多個歐美國家軍隊執行任務，黑森號船員首先向執行「繁榮守護者行動」的美國海軍通報，但對方同樣不了解涉事無人機。

導彈由於技術問題墜海 黑森號與「繁榮守護者行動」商討後，艦長下令向該空中目標發射兩枚防空導彈，但導彈因技術問題而墜落大海。涉事各方之後才得悉，它不是敵機而是美國MQ9無人機。

報道指出，涉事美國無人機當時執行與紅海護航任務無關的打擊恐怖主義行動，但飛行期間未有啟動機上敵我識別系統，事前也未有通報在紅海巡航的歐美國家軍艦。德國國防部長皮斯托留斯發言人回應時未有直接證實事件，僅提到黑森號周二晚上首度擊落青年運動兩架無人機前，已經曾經使用實彈，該次事件已經解決，因為事後獲悉原定目標並非一架有敵意的無人機。惟發言人未有提及那是美國無人機。

德國軍方官員認為這宗幾乎誤傷友軍事件，反映有需要改善在也門一帶進行的不同友軍任務之協調，若非黑森號防空導彈巧合地故障，一旦擊中美國無人機將釀成一場災難。值得留意的是，黑森號在險傷友軍一事發射的防空導彈，型號為已經停產的美國標準2型Block IIIA，若該艦要補充彈藥搭載最新版本標準2型Block IIIC，必須對戰鬥管理系統實施現代化，甚至可能升級硬件，否則每發射一枚就少一枚。

事後近距防空作戰制敵 值得留意的是，黑森號周二晚上應對真正敵方無人機時，都是近距離實施防空作戰，第一個目標以76毫米口徑主艦炮擊落，第二個目標改以滾體導彈攔截，顯示雙方距離只有數公里。未知黑森號是否受險傷友軍事件影響，在發現空中目標時決定等對方飛近一些確認身份。根據德國聯邦國防軍提供的資料，專責護航及防空的黑森號，能夠從雷達探測上千個目標，標準2型Block IIIA防空導彈射程超過160公里。

德國是繼美國、法國、英國後，最新一個歐美國家的軍艦實施防空作戰應對青年運動攻擊。美國去年12月發起「繁榮守護者行動」，參與國包括英國。歐盟上月19日發起代號「盾牌行動」的護航任務，參與國分別是比利時、意大利、德國、法國、希臘。與美英兩國多次聯手空襲也門境內的青年運動目標不同，歐盟表明「盾牌行動」純粹防禦性質，只會保護被海上或空中攻擊的航運，不會實施對地打擊行動。本報綜合報道

青年運動曾經擊落美國MQ9無人機並展示殘骸。 德國護衞艦黑森號基本規格 美國MQ9無人機基本規格 法國護衞艦朗格多克號（中）在紅海為商船護航。 黑森號駛離德國威廉港前往紅海執行任務。（Getty Images圖片） 歐盟紅海護航行動基本資料