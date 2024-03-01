4年猥褻10女生 小學男師囚7年

【本報綜合報道】湖南省衡陽市祁東縣某小學數學老師4年間合共猥褻10名小學女生，一審被法院裁定犯猥褻兒童罪成並判囚7年，禁止其刑罰完畢之日起5年內從事教育教學相關工作。對此，有受害女學生家長周二表示，陳男被判刑，但女兒的心理創傷未痊愈，希望主管部門組織專業人員展開心理輔導。

受害者家人報案 法院嚴懲 內地傳媒周二報道，去年2月13日，家長發現童小菲（化名）下體出現不適症狀，追問下才獲告知曾經在學校課室、辦公室被陳老師「摸了」。家人隨後陪女兒到警局報案，陳男被警方刑事拘留。

祁東縣法院審理查明，陳男2020年以講解題目為由把小菲叫到辦公室，期間猥褻，男方事後又在課室猥褻她。去年2月，陳男試圖故技重施把小菲叫到辦公室猥褻，女方大力推開他後迅速離開現場。除了小菲外，法院查明陳男也猥褻另外9名女學生，被害人事發時均未滿14歲。法院認為被告身為教師，利用工作便利，違背職業道德，在公共場所猥褻兒童多人多次，情節惡劣，應從嚴處罰。