家政公司招代母 衞健委稱調查
【本報綜合報道】河南省信陽市溮河區有家政公司在朋友圈發布消息招聘代孕母親（代母），內地傳媒近日聯絡該間家政公司暗訪，對方聲稱可以提供代孕服務。溮河區衞健委工作人員周一表示將前往調查。
傳媒暗訪揭提供代孕服務
網上流傳朋友圈截圖顯示，代母年齡上限為42歲，報酬介乎17萬元至22萬元人民幣（約18.7萬至24.2萬港元）；年紀愈小，報酬愈高。內地傳媒記者周一致電截圖顯示的電話號碼，詢問對方能否提供代孕相關業務。對方回覆可以，又表示上海、信陽都有分公司。記者之後假扮有代孕需求，獲對方安排與其主管聯絡，隨後名為「護琛家政呂老師」的用戶添加記者微信，表示公司一般不接客戶，要的都是代母。
記者發現，信陽市溮河區護琛家政服務中心2021年註冊，去年5月被注銷，經營者呂萍同年5月18日註冊成立信陽市護琛健康養老有限公司，註冊地址為溮河區東方紅大道信運醫院3樓。
信陽市12345政務熱線和溮河區衞生計生監督所稽查室接到反映後，均表示會安排相關科室前往了解，又建議記者報警處理。代孕在內地違法，禁止任何形式買賣精子、卵子、受精卵、胚胎，醫療機構和醫務人員不得實施代孕技術。
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