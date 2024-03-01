家政公司招代母 衞健委稱調查

傳媒暗訪揭提供代孕服務

網上流傳朋友圈截圖顯示，代母年齡上限為42歲，報酬介乎17萬元至22萬元人民幣（約18.7萬至24.2萬港元）；年紀愈小，報酬愈高。內地傳媒記者周一致電截圖顯示的電話號碼，詢問對方能否提供代孕相關業務。對方回覆可以，又表示上海、信陽都有分公司。記者之後假扮有代孕需求，獲對方安排與其主管聯絡，隨後名為「護琛家政呂老師」的用戶添加記者微信，表示公司一般不接客戶，要的都是代母。