首批40隻大熊貓 明年駐北京基地
【本報綜合報道】坐落於北京市房山區的大熊貓國家保護研究中心北京基地，周三舉行開工儀式。該基地一期項目計劃明年內開園營運，未來將引入50隻大熊貓，其中首批40隻可望隨一期項目開園與遊客見面。
佔地2000畝 金絲猴小熊貓亦入住
該基地總面積約2,000畝，定位生物多樣性保護示範地、特色科普與研學目的地。該基地一期項目佔地952畝，除了飼養大熊貓外，還有金絲猴、小熊貓（又名紅熊貓）等動物，並建設大熊貓文化交流中心。基地二、三期項目作為預留空間，佔地約1,048畝，將根據建設情況擇機啟動。
大熊貓國家保護研究中心北京基地選址青龍湖森林公園範圍，該處被譽為「最美丘陵森林公園」，生態資源優越，植被茂密，適宜大熊貓生存與棲息。房山區相關負責人稱，當地作為北京西南的重要生態屏障，承載着保護首都生態環境的重要使命；高質量建設上述基地，將為首都生態文明建設提供有力支撐，為全市文旅產業帶來巨大發展機遇。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：