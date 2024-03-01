首批40隻大熊貓 明年駐北京基地

大熊貓國家保護研究中心北京基地選址青龍湖森林公園範圍，該處被譽為「最美丘陵森林公園」，生態資源優越，植被茂密，適宜大熊貓生存與棲息。房山區相關負責人稱，當地作為北京西南的重要生態屏障，承載着保護首都生態環境的重要使命；高質量建設上述基地，將為首都生態文明建設提供有力支撐，為全市文旅產業帶來巨大發展機遇。