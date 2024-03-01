3500噸毒物質倒農田 環保局追查
【本報綜合報道】廣東省梅州市豐順縣湯坑鎮一名市民周二在社交網投訴，自家農用地被傾倒數千噸有毒物質，引起輿論關注。內地傳媒昨日報道，梅州市和豐順縣相關部門高度關注，湯坑鎮很早介入，並配合梅州市生態環境局豐順分局的工作。
先清除修復後追責
市民謝先生表示，其位於湯坑鎮後安村的自家農用地，前期挖出1,000多噸有毒物質，挖掘工作仍然繼續，他初步推算這幾天又挖出至少2,500噸有毒物質。村民前年6月告訴謝先生附近有人傾倒有毒物質，他趕到自家農田看到很多黑色物質，附近的香蕉樹枯萎。後來徐×利聯絡他，承認傾倒有毒物質，希望給時間處理，但拖延兩個月還沒處理，甚至利用建築廢物掩蓋，所以他向梅州市生態環境局豐順分局反映情況。
環保部門前年9月派挖土機到現場挖掘，檢測樣本結果顯示的確為有毒物質，涉事土地面積逾400平方米，主要是重金屬超標。由於涉嫌刑事犯罪，公安機關立案但一直沒有實質解決問題。湯坑鎮政府今年初派員處理1,000多噸有毒物質，一周前再挖掘，截至昨日已經運送175車次，粗略計算累計發現3,500噸有毒物質。
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