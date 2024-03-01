3500噸毒物質倒農田 環保局追查

先清除修復後追責

市民謝先生表示，其位於湯坑鎮後安村的自家農用地，前期挖出1,000多噸有毒物質，挖掘工作仍然繼續，他初步推算這幾天又挖出至少2,500噸有毒物質。村民前年6月告訴謝先生附近有人傾倒有毒物質，他趕到自家農田看到很多黑色物質，附近的香蕉樹枯萎。後來徐×利聯絡他，承認傾倒有毒物質，希望給時間處理，但拖延兩個月還沒處理，甚至利用建築廢物掩蓋，所以他向梅州市生態環境局豐順分局反映情況。