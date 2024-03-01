台醫護患麻疹 今年首宗群聚感染

羅一鈞

【本報綜合報道】台灣繼早前有一名來自北部的30多歲男子感染麻疹，為今年首宗本土病例後，周三再公布一名被列作上述病例追蹤者的醫護人員也確診，為今年首宗本土的麻疹群聚感染病例。

上月接觸麻疹病人 台灣疾病管制署副署長羅一鈞表示，首宗本土麻疹群聚病例為北部某醫院男醫護人員。他先前入院接受員工體檢時發現無麻疹抗體，被該院列為需要補打流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗，但尚未完成接種。他上月中在醫院工作時，接觸早前確診感染麻疹的男患者，被列為接觸者由醫院追蹤。該名男醫護人員上周六開始出現頭暈、咳嗽和紅疹等症狀，並無發燒，周二由醫院通報確診，目前居家隔離中。

疾管署表示，針對群聚事件，衞生部門展開各項防治工作，並持續進行相關疫調，亦針對與患者接觸過的醫護相關工作者，進行疫苗接種史調查，並呼籲未具抗體者盡快安排接種疫苗。目前被列為染病男醫護人員接觸者有306人，包括非同住親友4人及在醫院等地接觸者302人，將持續監測至本月15日。目前台灣累計3宗麻疹病例，除了上述兩宗本土病例屬於同一群聚事件，另一宗為境外輸入病例，感染國家為馬來西亞。