新冠疫苗現副作用 民眾請願促賠

【本報綜合報道】美國傳媒周二報道，中國內地有數千人疑似接種國產新冠疫苗後，罹患白血病、糖尿病等，相關群體計劃於本月全國兩會期間派代表赴北京請願，促設賠償機制。另外，國家疾控局在周三宣布，針對新冠等呼吸道疾病，形成病毒變異監測等10個監測子系統。

稱近3000人針後患白血病 上述群體遞交倡議書，宣稱內地有近3,000人接種新冠疫苗後罹患白血病，更多的案例罹患一型糖尿病。倡議書呼籲政府建立新冠疫苗傷害保障救助機制，並將附上2,600多個疑似因疫苗致病、致殘者名單。有專家呼籲內地當局，公布疫苗副作用相關數據。根據國家衞健委前年底公布的數字，內地新冠疫苗接種超過34億劑次。

國家疾控局表示，內地已經建立法定傳染病和突發公共衞生事件網絡直報系統，覆蓋全國8.4萬間醫療衞生機構，常年對鼠疫等重點傳染病開展專項監測。針對新冠等呼吸道疾病，拓展形成有關哨點醫院、病毒變異、城市污水、輿情等的監測子系統，展開急性呼吸道疾病多病原監測試點，並設置4類風險信號，科學研判監測結果並及時發布預警。