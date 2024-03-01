不放棄10年前案件 國安警揪間諜

【本報綜合報道】內地官媒周二在節目中，報道國安女警陳昕茹的事迹，表示她堅守10年，在垃圾尋找線索，僅憑幾段撕碎的字條，成功揪出非常狡猾的潛伏間諜。

垃圾堆尋獲線索 國際關係學院思政課教師張夢然在節目分享二級英模陳昕茹的事迹，國家安全機關2004年發現嫌疑人王×的異常，此人掌握大量國家秘密，經常打着公務的幌子，與某國間諜人員頻繁聯絡，以此掩蓋洩密行為。當時剛入職兩年的陳昕茹，與同事對其展開大量工作，但始終無法固定證據；後來王×突然駐外任職，調查被迫中斷。

陳昕茹2014年突然接到線索，她一直高度關注的王×回國，所以重新梳理案件資料，終於從一個隱秘細節發現端倪。根據王×的生活習慣，他從不做家務，但某天清晨罕有出門倒垃圾。

陳昕茹覺得此舉太反常而起疑，果然在垃圾找到一張字條，上面有一串模糊的電話號碼，屬於一名與王×見面的某國在華人員。陳昕茹根據線索帶領團隊順藤摸瓜，成功固定王×的犯罪證據。