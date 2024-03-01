上海消防督改小區1200隱患

【本報綜合報道】繼江蘇省南京市日前有住宅大廈電動單車停泊處起火，造成嚴重死傷，多地消防等部門加強巡查各住宅小區的消防安全問題。上海消防部門自周二起連夜對住宅小區展開消防安全巡查行動，發現及督改1,200餘處隱患。

整治違泊電動車

上海消防總隊周三表示，消防和警方等部門派出逾400個檢查組及600多名檢查人員，集中排查347小區，其中對43處的169宗市民投訴電動單車隱患重點督改對象進行突擊檢查。檢查人員重點對採用架空層、通風井等特殊結構的居住建築，在地下室、架空層等位置，設置電動單車集中充電場所的居住建築，以及對市民頻繁投訴的違規停放充電電動單車、違規停車妨礙消防車通行等情況的小區，進行集中整治。