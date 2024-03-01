未見腫瘤照切胰臟其後病人亡 港大深圳醫院被判負全責

【本報綜合報道】香港大學深圳醫院2018年8月在無明顯惡性腫瘤組織學證據下，對一名77歲女患者實施全胰切除手術，她在手術後兩個多月離世。內地傳媒昨天報道，深圳市中級人民法院去年11月二審判決，裁定醫院承擔全部賠償責任，賠償患者家屬約62萬元（人民幣‧下同，約67.4萬港元）。

須賠償家屬67.4萬元 判決書顯示，77歲張玉華當年因在香港大學深圳醫院體檢時，發現膽囊結石而入院治療，被診斷為胰腺惡性腫瘤可能性大，進行全胰切除和脾切除手術。她最終因肝功能嚴重衰竭、肝腎綜合症不治。死者女兒郇杰打印病歷時發現，在手術前檢查或手術中病理檢測結果，均沒有發現母親胰腺有腫塊或病灶，因此2019年8月向深圳市福田區人民法院提起醫療損害責任糾紛民事訴訟。

廣東中一司法鑑定中心鑑定意見顯示，醫方的胰腺癌診斷無足夠影像和病理學依據，患者死亡與手術方式的選擇有一定關係，醫院過錯與不良治療後果存在主要因果關係，責任參與度為61%至90%。法院一審判決醫院承擔80%賠償責任，賠償約47萬元（約51.1萬港元）。雙方不服判決，上訴至深圳市中級人民法院，二審法院採納上述鑑定意見，終審判決醫院承擔全部賠償責任。

郇杰周三表示認可法院判決結果，同時希望追究責任人的刑事和行政責任。她曾經向深圳市衞健委反映此事，對方因違法行為在兩年內未被發現，決定不再給予行政處罰。郇杰亦曾經以主刀醫生涉嫌故意傷害罪，向深圳市公安局天安派出所報案；警方回應稱目前未立案，正在研究中。