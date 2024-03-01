向貴州區府追討工程費 女商人涉尋釁滋事被捕

承辦10項目 8年涉及約2.4億元 少數民族女企業家馬藝珈伊，為貴州省六盤水市承建中央專項扶貧資金項目易地扶貧搬遷工程、幼兒園、小學等10個政府項目後，持續討要工程款8年，涉及約2.2億元（人民幣‧下同，約2.4億港元），但去年底在貴州省高級人民法院召開聽證會當天，被地方公安以涉嫌尋釁滋事罪逮捕。事件引起爭議，貴州省人民政府周三通報，已成立調查組全面審查。

報道指，相關債務源自給政府施工，馬藝珈伊2016年起以貴州藝珈旭建築工程有限公司和貴州鴻瑞騰建築工程有限公司，陸續承建六盤水市水城區玉舍森林旅遊有限公司和六盤水市野玉海山地旅遊度假區管理委員會發包的10個政府項目。其中8個項目分別於2019年8月全部移交投入使用，兩個因發包人不依約支付工程款、未支付居民土地賠償款等原因通知施工人緩建。

區政府圖以1300萬元清債 在馬藝珈伊之前，為她代理債務執行的律師、律師助理等10多人已被刑事拘留，涉嫌罪名均為尋釁滋事罪。律師曾將舉報水城區政府某官員的信，郵寄給該官員本人，內容涉及欠債不還、非法解凍、大量資金去向等問題。水城區政府拒絕支付的理由是部分項目未審計，執行代理律師懷疑與政府平台公司涉嫌騙取貸款有關。多方證實，馬藝珈伊等人被抓前，區政府一度提出以1,200萬元（約1,300萬港元）化解所有債務，但她和代理律師拒絕，隨即案發。

省政府設調查組全面審查 水城區政府周二通報稱相關報道內容不實，並指馬藝珈伊以非法獲取公民個人訊息、網上惡意炒作、在公共場所張貼不實大字報和拋散傳單等非法手段，申索不當利益。惟事件持續發酵，貴州省人民政府周三表示高度重視，已成立由省檢察院牽頭的調查組，嚴格依法辦理該案。該省強調將依法平等保護各類經營主體的合法權益，清理歷史遺留問題，對侵害民營企業家正當利益的行為嚴肅追責問責，查處採取非法手段謀取不當利益的行為。本報綜合報道

六盤水市水城區玉舍鎮海坪小學已經投入使用。 馬藝珈伊