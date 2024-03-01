華裔病毒學家夫婦遭解僱 加拿大透露涉向中國洩密

【本報綜合報道】加拿大知名華裔病毒學家邱香果及其丈夫成克定，2021年被加拿大國家微生物實驗室開除，原因一直未有公開。當地傳媒周三報道，加拿大安全情報局在提交給國會的文件指出，兩人因向中國提供機密科學訊息，被實驗室解僱。

加拿大安全情報局在文件指出，調查人員得出的結論是，邱香果與中國多個機構建立密切的合作關係，並有意地把科學知識和材料轉移到中國，其忠誠度令人嚴重擔憂。邱香果面對自己的行為時多次撒謊，拒絕承認參與各種中國政府的計劃。文件指出，她有多篇論文是與中國科學家合作發表，有關研究均由中國政府機構資助。

違《反外國干預法》 澳洲華商判囚 2019年7月，邱香果夫婦的安全許可被吊銷，並被護送出國家微生物實驗室；兩人及後2021年1月被解僱。加拿大安全情報局在文件確認邱香果夫婦「刻意把科學訊息和資料轉移至中國」，形容兩人對加拿大經濟安全構成現實和可信的威脅。目前尚不清楚這對夫妻是否仍然身處加拿大。

另一方面，澳洲墨爾本68歲商人兼華人僑領楊怡生去年12月被裁定違反《反外國干預法》罪名成立，是該國首例；法院昨日宣讀刑期，判處被告入獄兩年9個月。楊怡生2020年以大洋洲華人組織聯合會主席身份籌款，向墨爾本皇家醫院捐款約3.7萬澳元（約19萬港元），由時任教育部長塔吉代表醫院接收。檢方指控被告涉嫌為中國政府服務，計劃從塔吉獲得政治影響力。