解放軍26架次機艦 台周邊戰備警巡
【本報綜合報道】中國大陸多架軍機周三逾越台灣海峽中線，配合軍艦在台灣周邊開展戰備警巡。台灣國防部昨日公布，截至當天上午6時的前24小時內，偵獲解放軍19架次軍機、7艘次軍艦持續在台灣周邊活動，其中12架次軍機逾越海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域。
台指陸軍機越海峽中線
台軍周二在海峽中線西側偵獲殲擊機等主、輔戰機共14架次，其中9架次逾越中線，距離基隆僅約43海里；另在台灣以北空域偵獲輔戰機一架次，西南空域偵獲輔戰機計兩架次，距離鵝鑾鼻約53海里。此外，一架無人機自福建外海飛入台灣西南空域，一路飛至台灣東部外海再折返，另有一架直升機在台灣東部空域活動，推測該處有大陸海軍艦艇活動。
台擬建3處反艦導彈營區
另外，台灣傳媒昨日引述政府電子採購網發布資訊報道，台灣海軍透過對外招商方式，新建台南官田、高雄左營、屏東潮州3處營區，上述新建工程合共斥資34億餘元新台幣（約8.4億港元），預計2027年前完工，有助增加陸基反艦導彈部隊的部署彈性，反制意圖封鎖台灣海峽西部和南部的解放軍軍艦。
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