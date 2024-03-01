疑向華放話 菲律賓總統稱寸土不讓

訪澳洲簽多項合作 籲幫助維護南海航行自由 菲律賓與中國南海主權爭議升溫之際，菲律賓總統小馬可斯到澳洲國事訪問，昨日與澳洲總理阿爾巴內塞簽署3份諒解備忘錄，涵蓋海事合作、網絡和關鍵技術以及競爭法。小馬可斯在澳洲國會發表演說時強調，菲律賓不容外國勢力奪取哪怕一寸領土。

小馬可斯是首位在澳洲國會發表演講的菲律賓總統，他呼籲澳洲幫助保護南海航行自由，強調重要航道的安全對維護地區和平至關重要，該地區和澳洲等國的安全與持續繁榮有賴於此。小馬可斯演講初期，澳洲綠黨參議員賴斯（Janet Rice）舉起寫有「停止侵犯人權」的標語牌，打斷小馬可斯演講，她隨後被請離會議廳。

東盟澳洲峰會 緬甸缺席 阿爾巴內塞簽署諒解備忘錄後發表講話，指澳洲正與菲律賓共同努力，建設一個尊重國際法、開放航道進行貿易的和平地區。他將於下周一在墨爾本主持東盟-澳洲領導人峰會，慶祝澳洲與東盟建立關係50周年，出席的東盟國家包括菲律賓，但不包括緬甸。

另一邊廂，中國和澳洲的關係持續回暖。澳洲廣播公司報道，澳洲官員籌備第七輪中澳外交與戰略對話，很有可能在本月舉行。中共中央政治局委員、中央外辦主任兼外長王毅，將計劃本月訪問澳洲，並到訪新西蘭與外長彼得斯會談。

黃英賢邀王毅訪問澳洲 另有報道援引知情人士表示，經過澳洲外交貿易部和中國駐澳洲大使館數周的討論後，澳洲外長黃英賢正式邀請王毅訪問澳洲兩天，預料王毅分別在坎培拉和悉尼逗留一天。期間，澳洲外交貿易部將推動中國解除對澳洲葡萄酒和龍蝦徵收的關稅，中方則希望澳洲簽署新的科學與技術協議。報道指，澳洲政府礙於美國政府的壓力，一直擱置中澳科學與技術協議的簽署問題。澳洲外交貿易部表示，任何外國政府高官來訪的消息都會在合適時機公布。本報綜合報道