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世界首隻複製藏羊誕生
由中國陝西省西北農林科技大學團隊聯合青海省西寧市動物疫病預防控制中心培育的世界首隻複製藏羊，近日在青海省順利出生，牠重達3.4公斤，臨床檢查健康。西北農林科技大學教授蘇建民表示，複製技術可將優質種羊遺傳訊息完全複製，有助增加藏羊的繁育率，提高當地農牧民收入，並且為當地種業的發展提供科技力量。
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