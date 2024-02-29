內地今年料百次航天發射 破紀錄

內地航天科技集團周一在北京舉行的記者會，發布《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》並介紹2024年宇航任務整體情況。據悉，該集團計劃今年安排近70次宇航發射任務，發射290多個太空船，實施一系列重大工程任務，包括了實現世界首次月球背面南極採樣返回等。

「地面太空站」通過驗收

另外，由黑龍江省哈爾濱工業大學、中國航天科技集團聯合建設的空間環境地面模擬裝置周二在哈爾濱通過驗收，屬中國航天領域首個國家重大科技基礎設施。它可以模擬真空、高低溫、帶電粒子、電磁輻射等9大類太空環境因素，旨在聚焦航天領域重大基礎性科學技術問題，構建太空綜合環境與太空船、生命體和等離子體作用科學領域的大型研究基地，被形象地稱為「地面太空站」。