內地今年料百次航天發射 破紀錄
【本報綜合報道】中國航天今年全年預計實施100次左右發射任務，有望刷新紀錄。位於海南省文昌市的中國首個商業航天發射場亦將迎來首次發射任務，多個衞星星座將加速組網建設。
內地航天科技集團周一在北京舉行的記者會，發布《中國航天科技活動藍皮書（2023年）》並介紹2024年宇航任務整體情況。據悉，該集團計劃今年安排近70次宇航發射任務，發射290多個太空船，實施一系列重大工程任務，包括了實現世界首次月球背面南極採樣返回等。
藍皮書又顯示，中國航天2023年實施67次發射任務，位列世界第二，研製發射221個太空船，發射次數及太空船數量刷新中國紀錄，其中長征系列運載火箭47次發射全部成功，累計發射突破500次，其他商業火箭發射20次。
「地面太空站」通過驗收
另外，由黑龍江省哈爾濱工業大學、中國航天科技集團聯合建設的空間環境地面模擬裝置周二在哈爾濱通過驗收，屬中國航天領域首個國家重大科技基礎設施。它可以模擬真空、高低溫、帶電粒子、電磁輻射等9大類太空環境因素，旨在聚焦航天領域重大基礎性科學技術問題，構建太空綜合環境與太空船、生命體和等離子體作用科學領域的大型研究基地，被形象地稱為「地面太空站」。
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