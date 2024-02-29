DART探測器猛撞 改變雙衞一形狀

研小行星推離軌道 免威脅地球 美國太空總署（NASA）前年利用「雙小行星改道測試」（DART）探測器，以2.25萬公里的時速成功撞擊小行星衞星雙衞一，並使其軌道周期縮短約33分鐘。由瑞士、美國等多國科學家組成的研究團隊通過對DART撞擊建模，發現是次撞擊力量非常大，以至於令雙衞一改變形狀，將其從矮胖的球體變成平頂的橢圓形。相關研究已於近日發表在科學期刊《自然天文學》。

DART具有重要的行星防禦演習作用，意在測試未來若有小行星威脅地球，人類是否能夠將它們安全推離軌道，使地球免受撞擊。研究人員之所以選擇雙衞一作為測試目標，是因為其尺寸恰好符合常見石質小行星變體大小，若降臨地球，可以輕鬆摧毀一座城市。

掌握數據後模擬250次 研究人員今次根據他們掌握的數據重現DART撞擊後的前兩個小時情況，共進行250次模擬。結果表明，探測器沒有衝撞出一個正常的碗狀隕石坑，反而留下了某種類似凹痕的痕迹。雖然人工撞擊將數百萬噸的岩石炸入太空，但大量的岩石又像巨大的潮水一樣飛濺到雙衞一的兩側，導致雙衞一形狀發生改變。

是次研究完全超出科學家至今所理解的物理學範疇，對行星防禦有深遠影響，可以幫助天文學家進一步了解小行星偏轉技術。哈佛-史密松天體物理中心小行星動力學研究員斯波托（Federica Spoto）表示，行星防禦作為一個概念，顯然是可行的，但人類必須進行正確操作，才能避免小行星撞擊地球。本報綜合報道