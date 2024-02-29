男主持買未成年色情照 BBC冷待投訴終致歉

受害者母斥令子染毒癮 卻未獲記錄在案 自爆出男主持愛德華茲（Huw Edwards）捲入購買未成年人色情照醜聞後，英國廣播公司（BBC）去年夏天開始展開獨立調查。上述報告周二出爐，營運總監塔瓦齊瓦（Leigh Tavaziva）承認處理投訴程序存在缺陷，為此致歉。

受害人母親去年夏天指控，現年62歲的愛德華兹涉嫌早年向當時年僅17歲未成年人支付3.5萬英鎊（約34.7萬港元）購買色情照片，導致其兒子能夠購買毒品霹靂可卡因，最終變成癮君子。根據過往報道，受害人家屬去年5月18日前往BBC大樓投訴，翌日再致電投訴，BBC卻認為事件不涉犯罪行為。

上述報告由塔瓦齊瓦及國際會計師行德勤負責，不過未有提及愛德華茲名字，僅以「節目主持人」代替。報告批評，上述投訴初時未獲正當記錄在案，也未被納入流程，受害人家屬在投訴首天理應可以與相關區域營運安全經理接觸，最終沒有發生，即使翌日也沒有，導致事件未獲記錄在案件管理系統。

塔瓦齊瓦也在報告提到，BBC需要整合處理投訴流程及系統，確保收到與編輯層面無關投訴後，能夠交予合適人士負責。BBC回應時表示，公司已經改善非編輯類投訴流程，將更好利用科技，確保「了解所有投訴案件完整情況」。

主持妻發聲明證身份 事件首度曝光時，外界尚未知道涉事男主持身份，直至愛德華茲妻子在倫敦警方去年7月表明事件不涉及刑事犯罪後，才發出聲明證實丈夫是當事人。她當時透露，丈夫患有嚴重的心理健康問題，近年一直接受嚴重抑鬱症的治療，今次事件更令其情況惡化，再度出現嚴重發作，需要在醫院接受住院治療。本報綜合報道

愛德華茲捲入購買未成年人色情照醜聞。（Getty Images圖片） 塔瓦齊瓦