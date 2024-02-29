最高檢公布 去年刑事起訴逾160萬人

【本報綜合報道】最高人民檢察院周一表示，去年全國檢察機關共批准逮捕70多萬名各類刑事疑犯、起訴160多萬人。

掃黑除惡 1.5萬人遭檢控 最高人民檢察院副檢察長陳國慶表示，全國檢察機關去年深入推進掃黑除惡鬥爭常態化，起訴1.5萬名涉黑惡疑犯；依法嚴懲嚴重危害社會秩序和人民生命財產安全的各類犯罪，起訴4,700多名危害安全生產疑犯，起訴5萬多名電訊網絡詐騙疑犯；協同推進金融風險防範化解，起訴近3萬名金融詐騙、破壞金融管理秩序疑犯；依法維護市場經濟秩序，起訴生產銷售偽劣產品、合約詐騙、非法經營等破壞市場經濟秩序疑犯12多人；在打擊走私犯罪方面，會同公安部、海關總署、中國海警局等8部門聯合展開打擊海上走私專項行動。

此外，去年全國檢察機關開展監督立案、監督撤案、建議行政機關移送涉嫌犯罪案件合計14.5萬宗，同比上升59%。針對刑事審判活動違法情形，檢察機關共提出糾正意見兩萬件次，法院採納率達99%以上。去年，全國檢察機關還對不構成犯罪或證據不足的，依法不批捕20多萬人、不起訴5萬多人；對應當逮捕、應當起訴而未提請批捕、未移送起訴的，追加逮捕近兩萬人、追加起訴近10萬人。