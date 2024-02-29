拜登催促達停火協議 以哈卡塔爾淡化

【本報綜合報道】美國總統拜登早前表示，希望巴勒斯坦加薩地帶能夠下周一或之前達成協議，並在下月10日開始的回教齋戒月實現停火。惟以色列、回教激進組織哈馬斯、卡塔爾調停官員，周二都有意淡化停火談判即將取得突破的可能性。

向加薩空投物資 約旦國王參與 以色列官員指出，對拜登的說法感到驚訝，不知道其依據，對方亦沒有與以色列領導層協調，強調以方希望立即達成協議，但哈馬斯必須放棄不切實際的要求。哈馬斯成員表示，他們不知道可能下周一前達成任何停火協議。斡旋停火的卡塔爾就表示，有一些關鍵問題仍然未有取得協議，但對談判感到樂觀。

另一方面，巴勒斯坦人道主義情況令人擔憂，約旦、埃及、阿聯酋、法國派出軍用運輸機向當地空投人道物資，吸引不少民眾前往領取。運輸機低飛到加薩地帶地中海沿岸空投物資，懸掛在降落傘的物資慢慢跌落近海水域，有人划艇出海取得物資，然後分發給聚集岸邊的民眾。約旦軍方表示，約旦國王阿卜杜拉二世參與空投行動，強調約旦將繼續支持巴勒斯坦人民，並設法向加薩地帶民眾提供援助。

聯合國表示，周二合共有138輛貨車接壤埃及的拉法邊境口岸駛往加薩地帶。救援組織指出，需要經過繁瑣的檢查程序，只有小量援助物資獲准進入；以色列強調因保安理由需要進行檢查。