德艦紅海首度擊落無人機

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動無視美國「攻守兼備」的軍事行動，繼續攻擊紅海地區船艦；德國一艘護衞艦周二執行歐盟護航任務時首度擊落來襲無人機。青年運動揚言，只有以色列結束侵略巴勒斯坦加薩地帶，才重新評估對紅海的攻勢。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間周二晚上，美方部隊戰機及聯軍一艘軍艦聯手擊落5架青年運動自殺式無人機。德國傳媒引述消息報道，其中兩架自殺式無人機遭德國護衞艦黑森號擊落，令德國成為繼美國、英國、法國後，第4個歐美國家的軍艦在紅海與青年運動交手。美國國防部周二表示，青年運動自去年11月19日起，至今總共至少發動48次針對紅海商船及海軍艦艇的攻擊。

美國國防部同時公布，美方部隊過去數周透過實施事前安排及自我防衞性質的打擊，總共對付青年運動在也門根據地超過230個目標，聲稱很可能已經摧毀青年運動數百件武器；這數字並不包括美國及夥伴國家海軍艦艇在紅海攔截及擊落的導彈與無人機。

青年運動周三明言，如果以色列結束圍攻加薩地帶、人道主義援助自由進入當地，青年運動會重新評估局勢，否則任何協助巴勒斯坦人的行動都不會停止。

美制裁港企 指運送伊朗商品 另外，美國及英國周二宣布，制裁伊朗革命衞隊副司令法拉赫扎德及青年運動成員納西里，認為他們與從青年運動發射導彈襲擊紅海船運的行動有關；美國財政部還制裁一間香港公司，指控該公司旗下船艦運送伊朗大宗商品。美方強調青年運動持續威脅和平國際商務的安全，美英將繼續打擊助長破壞穩定的活動資金流。