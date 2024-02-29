華副外長訪俄 晤拉夫羅夫

【本報綜合報道】中國外交部昨日宣布，外交部副部長孫衞東周一至周二應邀在莫斯科，與俄羅斯外交部副部長魯登科舉行中俄關係及上海合作組織、中俄亞太地區事務磋商。期間孫衞東與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面。

深化戰略合作 孫衞東表示，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定深入發展，兩國關係處於歷史最好時期。他指出，雙方要密切高層交往，持續強化政治和戰略互信，提升全面戰略協作，深化各領域務實合作；亦要促進上海合作組織在百年變局中更好發揮「穩定錨」作用，加強在亞太地區事務溝通協調，共同維護地區安全、穩定和發展。中方支持俄方開展金磚輪值主席國工作，願不斷加強雙方在國際多邊平台的戰略協作。

俄方表示，願以慶祝兩國建交75周年暨舉辦俄中文化年為契機，與中方一起全面落實兩國元首達成的重要共識，深化雙方多邊戰略協作，推動上合組織、金磚國家等機制持續健康穩定發展，共同維護亞太地區的安全與發展。雙方也討論到烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等共同關心的國際和地區問題。