傳俄練用戰術核武 模擬遭中國入侵

京反駁英媒報道：威脅論在中俄沒市場 俄羅斯總統普京兩年前下令全面揮軍烏克蘭後，被西方國家指控多次威脅使用核武。英國傳媒周三聲稱取得俄羅斯軍事機密文件，宣稱顯示俄方曾經演練在與世界大國衝突初期，使用爆炸當量較低的戰術核武，有關演習的情景甚至包括模擬中國入侵。中國外交部回應時指出，《中俄睦鄰友好合作條約》把兩國之間永遠友好、不敵對的理念寫入法律，「威脅論」在中俄均沒有市場；克里姆林宮拒絕置評。

《金融時報》稱獲29份俄機密 《金融時報》報道，29份機密文件2008年至2014年起草，當中包括戰爭演習情景，以及向海軍軍官介紹使用核武的操作原則。報道引述審閱並核實文件的專家稱，俄羅斯使用戰術核武的門檻，較官方公開承認為低。文件列出，倘俄羅斯在衝突喪失20%戰略核潛艇，30%攻擊核潛艇，3艘或以上巡洋艦，3個機場，或主要及備用海岸指揮中心同時受襲，將動用核武反擊。另有海軍軍官訓練報告指明使用核武的廣泛標準，包括一旦敵人登陸俄羅斯領土，邊防軍戰敗或敵人準備動用常規武器攻擊。

文件指出，俄羅斯東部軍區多次在演習模擬中國入侵。內容顯示，「北方聯邦」、「南方」分別代指俄羅斯及中國。為了防止「南方」軍隊投入第二梯隊及擴大主攻方向攻勢，「北方聯邦」最高統帥下令使用核武攻擊。英國智庫國際戰略研究所戰略、科技及軍備控制中心主任阿爾伯克（William Alberque）認為，駐紮遠東地區的俄軍核武部隊持續強化及訓練，不少武器系統射程只能夠攻擊中國，指出俄軍去年6月及11月在接壤中國邊境地區演習，發射可以攜帶核彈頭的伊斯坎德爾導彈。

阿爾伯克表示，俄羅斯仍然按照文件規定的「使用核武理論」行事，並指出俄方可能擔心中國在中亞地區趁虛而入並取而代之；又認為俄羅斯希望先發制人使用戰術核武震懾對手，或發出類似威脅謀求達成協議，並視之為防止事態升級的好方法。

美料俄非戰略核彈頭或大增 根據美國科學家聯盟的最新估算，俄羅斯現時擁有1,816枚戰術核彈頭，分別由海軍部隊、陸基空中部隊、防禦部隊、地面部隊配備，在不同類別導彈、炸彈使用；這款核武射程較短、爆炸當量較低，與長程及威力更大的戰略核武不同。美國國防情報局估計，俄羅斯可能持有1,000枚至2,000枚非戰略核彈頭。惟部分美國情報界人士相信，俄羅斯非戰略核彈頭數量可能大幅增加，並有可能到2030年增加一倍。

另一方面，中國與俄羅斯2001年簽署《中俄睦鄰友好合作條約》，第一條列明雙方遵照互相尊重主權及領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則；第二條指出雙方在其相互關係中不使用武力或以武力相威脅，該條款同時提到，「締約雙方重申，承諾互不首先使用核武器和互不將戰略核導彈瞄準對方」。本報綜合報道

普京 俄羅斯戰術核武力量 戰略核潛艇是俄羅斯海基核威懾力量。 俄羅斯核武分布圖（資料來源：英國《金融時報》）