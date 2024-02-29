申源湜與奧斯汀通話 談朝俄非法武器貿易

【本報綜合報道】南韓國防部長申源湜與美國國防部長奧斯汀昨天通電話，商定關於嚴正應對北韓與俄羅斯的非法武器貿易。

擬深化美日韓安全合作 南韓國防部表示，兩位國防部長一致認為，朝俄兩國深化非法武器貿易等軍事合作，對朝鮮半島乃至國際社會的和平與穩定構成嚴重威脅，決定與國際社會一道予以堅決應對。雙方強烈譴責北韓今年以來在朝鮮半島西部海域北方界線附近進行炮彈射擊和試射新型導彈，導致地區緊張局勢升級。

雙方重申維持強有力、壓倒性的聯防態勢和緊密合作的重要性。兩人也再次強調美方對南韓的協防承諾堅如磐石，並商定努力做到「依靠力量實現和平」。雙方還談及進一步加強延伸威懾執行力，同時進一步深化美日韓安全合作。

申源湜周一在國防部大樓記者會表示，北韓向俄羅斯提供數百萬枚炮彈，換取俄方糧食援助，境內糧食價格得以趨於穩定。他表示，約有6,700個貨櫃從北韓運入俄羅斯，相當於可以裝載超過300萬枚152毫米口徑炮彈或超過50萬枚122毫米口徑火箭彈，不排除朝方把兩種彈藥混裝運輸的可能性。