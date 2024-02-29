拜登晤兩黨國會領袖商援烏

【本報綜合報道】美國總統拜登周二和民主共和兩黨國會領袖在白宮會晤，商討對烏克蘭援助及避免政府局部停擺的撥款方案。

拜登在會前重申，對烏克蘭提供援助愈趨緊迫，否則後果將會非常可怕；又指出曾經與七大工業國集團（G7）領袖商討，他們都非常關注目前的情況。他在會議開場稱有很多工作要做。民主黨控制的參議院早前通過對烏克蘭和以色列的軍事援助撥款，但仍然有待共和黨控制的眾議院審議。

約翰遜指應優先處理內需 共和黨籍眾議院議長約翰遜在會後形容會面坦誠，表示會撥款予政府，因此很大機會避免停擺。惟他拒絕回應會否將撥款議案提交表決，稱國會在處理對外國的援助前，必須優先處理國內需要，特別是美國接壤墨西哥的邊境問題。

出席會面的參議院民主黨領袖舒默形容，今次是他見過最激烈的一次會面，指出除了拜登外，其餘與會者，包括參議院共和黨領袖麥康奈爾，都在會上強調烏克蘭撥款的緊迫性，但對於約翰遜堅持把撥款與邊境問題掛鈎感到氣餒。