馬克龍倡向烏派兵 美夥歐多國急否認

德反建議法提供更多武器 法國總統馬克龍周一揚言，西方國家為了阻止俄羅斯勝出戰爭，不應該排除向烏克蘭派兵的選項。美國為首多個歐美兼北約國家立即劃清界線，紛紛對此說不或聲明沒有相關計劃；德國更提出反建議，要求法方供應更多武器。有報道引述官員為馬克龍辯護，指出西方國家特種部隊已經身在烏克蘭是眾所周知。

白宮國家安全委員會發言人沃森周二表示，總統拜登的立場很明確，不會派遣士兵到烏克蘭戰鬥，他相信美國國會通過軍事援助是走向勝利之路，讓烏克蘭有所需要的武器及彈藥。委員會另一發言人柯比補充，唯一身在烏克蘭的美國軍事人員，是與美國大使館履行重要工作，負責武器供應的問責性；應否向烏克蘭派兵是法國或其他北約國家的主權決定，美方不會派兵到當地排雷、生產武器或執行網絡行動。

除了白宮外，美國國務院發言人米勒及國防部發言人賴德均作出相同回應，後者強調不派遣服役人員到烏克蘭戰鬥，繼續是美國政府的立場，並再次呼籲美國國會盡快通過新一批對烏克蘭的軍事援助。至於作為美國在歐洲最重要的盟友英國，首相辛偉誠發言人表示，英國已經有少數人員在烏克蘭支援烏克蘭武裝部隊，包括醫療訓練，但沒有計劃作出一個大規模的部署，並提到正在國內訓練大量烏克蘭人員。

立陶宛指法建議值得考慮 德國是目前向烏克蘭提供最多軍事援助的歐洲國家，規模僅次於美國。德國總理紹爾茨回應馬克龍的說法時表示，西方國家已同意歐洲國家或北約國家，都不會向烏克蘭派遣地面部隊；副總理哈貝克表示，對法國考慮如何增加對烏克蘭的支持表示高興，但他同時建議法方供應更多武器，強調德國士兵部署烏克蘭的機會是零。

值得留意的是，地理上較接近俄羅斯的歐洲國家，在應否向烏克蘭派兵的立場明顯與其他歐洲國家不同。在波羅的海三國之一的立陶宛，外交部長蘭斯柏吉斯認為，這個時代需要跳出框架思考的政治領導力、志向、勇氣，形容周一在法國巴黎舉行援助烏克蘭的會議，其背後的倡議很值得考慮。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克對馬克龍的說法表示歡迎，聲稱對方展現俄烏戰爭對歐洲所構成風險的深刻了解。

歐高官稱西方已有部隊在烏 與此同時，英國《金融時報》周二報道，一名北約官員表示，該跨大西洋軍事聯盟沒有計劃向烏克蘭派遣地面部隊，指出「烏克蘭有自我防衞的權利，我們有支援他們的權利」。一名高級歐洲國防官員解釋，馬克龍的說法旨在形成針對俄羅斯的威懾及模糊，「所有人都知道西方國家特種部隊在烏克蘭，他們只是未有正式承認」。法國官員稱，馬克龍並非建議向前線派遣大批士兵，但這不再因是禁忌而排除。

另一方面，烏克蘭總統澤連斯基周二到訪沙特阿拉伯，與該國王儲穆罕默德‧薩勒曼舉行會談。澤連斯基感謝對方提出關於加快落實烏方和平方案的寶貴建議，又稱兩國有意確保全球穩定；雙方也討論烏克蘭與沙特阿拉伯在經濟及技術領域合作。本報綜合報道

美國在俄烏全面戰爭爆發前，2017年派遣士兵在烏克蘭訓練。 馬克龍 歐美國家回應向烏克蘭派遣地面部隊計劃