兩岸國際

馬克龍倡向烏派兵 美夥歐多國急否認

德國建議法國向烏克蘭提供更多武器；圖為法國援助烏克蘭的巡航導彈。 德國建議法國向烏克蘭提供更多武器；圖為法國援助烏克蘭的巡航導彈。
德國建議法國向烏克蘭提供更多武器；圖為法國援助烏克蘭的巡航導彈。
德反建議法提供更多武器
法國總統馬克龍周一揚言，西方國家為了阻止俄羅斯勝出戰爭，不應該排除向烏克蘭派兵的選項。美國為首多個歐美兼北約國家立即劃清界線，紛紛對此說不或聲明沒有相關計劃；德國更提出反建議，要求法方供應更多武器。有報道引述官員為馬克龍辯護，指出西方國家特種部隊已經身在烏克蘭是眾所周知。
白宮國家安全委員會發言人沃森周二表示，總統拜登的立場很明確，不會派遣士兵到烏克蘭戰鬥，他相信美國國會通過軍事援助是走向勝利之路，讓烏克蘭有所需要的武器及彈藥。委員會另一發言人柯比補充，唯一身在烏克蘭的美國軍事人員，是與美國大使館履行重要工作，負責武器供應的問責性；應否向烏克蘭派兵是法國或其他北約國家的主權決定，美方不會派兵到當地排雷、生產武器或執行網絡行動。
除了白宮外，美國國務院發言人米勒及國防部發言人賴德均作出相同回應，後者強調不派遣服役人員到烏克蘭戰鬥，繼續是美國政府的立場，並再次呼籲美國國會盡快通過新一批對烏克蘭的軍事援助。至於作為美國在歐洲最重要的盟友英國，首相辛偉誠發言人表示，英國已經有少數人員在烏克蘭支援烏克蘭武裝部隊，包括醫療訓練，但沒有計劃作出一個大規模的部署，並提到正在國內訓練大量烏克蘭人員。
立陶宛指法建議值得考慮
德國是目前向烏克蘭提供最多軍事援助的歐洲國家，規模僅次於美國。德國總理紹爾茨回應馬克龍的說法時表示，西方國家已同意歐洲國家或北約國家，都不會向烏克蘭派遣地面部隊；副總理哈貝克表示，對法國考慮如何增加對烏克蘭的支持表示高興，但他同時建議法方供應更多武器，強調德國士兵部署烏克蘭的機會是零。
值得留意的是，地理上較接近俄羅斯的歐洲國家，在應否向烏克蘭派兵的立場明顯與其他歐洲國家不同。在波羅的海三國之一的立陶宛，外交部長蘭斯柏吉斯認為，這個時代需要跳出框架思考的政治領導力、志向、勇氣，形容周一在法國巴黎舉行援助烏克蘭的會議，其背後的倡議很值得考慮。烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克對馬克龍的說法表示歡迎，聲稱對方展現俄烏戰爭對歐洲所構成風險的深刻了解。
歐高官稱西方已有部隊在烏
與此同時，英國《金融時報》周二報道，一名北約官員表示，該跨大西洋軍事聯盟沒有計劃向烏克蘭派遣地面部隊，指出「烏克蘭有自我防衞的權利，我們有支援他們的權利」。一名高級歐洲國防官員解釋，馬克龍的說法旨在形成針對俄羅斯的威懾及模糊，「所有人都知道西方國家特種部隊在烏克蘭，他們只是未有正式承認」。法國官員稱，馬克龍並非建議向前線派遣大批士兵，但這不再因是禁忌而排除。
另一方面，烏克蘭總統澤連斯基周二到訪沙特阿拉伯，與該國王儲穆罕默德‧薩勒曼舉行會談。澤連斯基感謝對方提出關於加快落實烏方和平方案的寶貴建議，又稱兩國有意確保全球穩定；雙方也討論烏克蘭與沙特阿拉伯在經濟及技術領域合作。本報綜合報道
美國在俄烏全面戰爭爆發前，2017年派遣士兵在烏克蘭訓練。美國在俄烏全面戰爭爆發前，2017年派遣士兵在烏克蘭訓練。
美國在俄烏全面戰爭爆發前，2017年派遣士兵在烏克蘭訓練。
馬克龍馬克龍
馬克龍
歐美國家回應向烏克蘭派遣地面部隊計劃歐美國家回應向烏克蘭派遣地面部隊計劃
歐美國家回應向烏克蘭派遣地面部隊計劃
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