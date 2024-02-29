搗跨省網賭 涉款11億拘逾40人

贓款購豪宅名車

椒江警方去年8月接到舉報，有團夥利用微信群組織成員下注進行網絡賭博。初步調查發現，這是一宗通過微信群直播、以「捺六名」（利用抽籤決定賠率輸贏的地方賭博方式）下注的特大賭博案，團夥主要疑犯為台州臨海市的馬×，其去年上半年夥同同鎮賭友馮×、王×等在四川廣安、湖北京山等地流動設賭場，通過在台州和溫州組建的微信賭博群在各地招攬賭客，一天至少獲利20多萬元（約22萬港元）。從開設賭場到被抓，馬×至少獲利4,000多萬元（約4,400萬港元），全款購買2,000多萬元（約2,200萬港元）豪宅及訂購近1,000萬元（約1,100萬港元）豪車。