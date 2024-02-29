船撞塌橋 攔車減傷亡 5人獲見義勇為獎項

廣東省廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋上周四被貨櫃船撞上橋躉，導致橋面斷裂，多輛車墜落，5人遇難。事發後，5名路過市民在斷橋處兩側方向攔住其他車輛，避免了更多傷亡。南沙區見義勇為評定委員會周二確認各人見義勇為的行為，由廣州市見義勇為基金會頒發獎勵。

南沙區見義勇為評定委員會周一發公告，擬確認廣州市公安局南沙區分局萬頃沙派出所申請的黃福林、唐群輝、王國梁、郭圳釗、黃碧威為見義勇為人員。公告稱，上周四凌晨5時33分，三民島民建村居民黃福林出島經過瀝心沙大橋時，發現橋面斷裂掉頭，途中及時攔停由王國梁駕駛的拖車。

之後黃福林開車到離橋頭最近的治安崗亭通知值班輔警郭圳釗和治安員黃碧威，二人其後用雪糕筒封住路面，同時到斷橋處向對面警示，成功勸阻正駕駛電單車入島的唐群輝。唐群輝和王國梁在村治安員的指引下，分別攔截多輛打算過橋的車輛。黃福林受訪稱，當天他駛經大橋時發現很大灰塵和濃霧，於是停車查看，發現橋面已斷裂。

他於是立即掉頭，剛好遇上王國梁駕駛貨櫃車迎面而來，於是他不停閃燈，又大叫「快停車，前面危險」，最終成功攔下對方。

2人事後得悉彼此為親戚 黃福林和王國梁本來互不相識，事後才知彼此是親戚。任職某物流公司司機的王國梁回想當日被黃福林叫停，便將自己長15米的貨櫃車打橫停在橋面，防止其他車輛過橋。他感謝黃福林給他提醒及時掉頭，否則他也很可能開着車墜落。本報綜合報道

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