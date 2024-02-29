河北人大前副主任 受賄判囚14年

【本報綜合報道】山西省運城市中級人民法院周一以受賄罪，判處河北省人大常委會前副主任宋太平有期徒刑14年，並罰款500萬元人民幣（約550萬港元），追繳其扣查在案的受賄所得及孳息，上繳國庫。

宋太平2005年至2017年利用擔任河北省人事廳廳長、河北省保定市委書記、河北省人大常委會副主任等職務上的便利，為他人在工程項目承攬、幹部選拔任用、職工錄用等方面提供幫助。他2003年3月至2021年3月，先後多次非法收受財物共計折合6,949萬多元（約7,553萬港元）。

法院認為，被告的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑑於他到案後如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，檢舉他人違法犯罪，具有重大立功表現，認罪悔罪，贓款贓物已全部追繳，法院依法對其從輕處罰。

汕尾政法委書記 違紀受查 另外，廣東省紀委監委官網周二表示，廣東省汕尾市委常委、政法委書記陳壯勇涉嫌嚴重違紀違法，接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。陳壯勇1968年12月出生，曾經出任汕尾市交通局辦公室主任，汕尾市交通局副局長，汕尾市港務局黨委書記、局長，汕尾市交通運輸局黨組書記、局長等職；2016年出任汕尾市代管的陸河縣縣長，2020年擔任陸河縣委書記，2021年成為汕尾市委常委、政法委書記。

陳壯勇