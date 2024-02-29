修訂保密法 增建訊息公開安全網

文章指出，進入新時代，國際國內形勢發生深刻變化，科技發展日新月異，保密工作面臨一些新問題新挑戰。修訂頒布保密法是新形勢下貫徹落實黨中央關於保密工作決策部署，健全國家安全體系，加強保密法治建設的一項重要舉措，對於築牢新時代國家秘密安全防線具重要而深遠的意義。

保障訊息資源合理利用

文章提到，該公開的不公開，不該公開的公開，都會損害國家和人民的利益；正確認識和把握兩者關係，關鍵是要做到依法公開、依法保密、保放適度。這次修訂進一步強化國家秘密的精準保護，最大限度保障訊息資源合理利用。當中明確保密事項範圍的確定應遵循必要、合理原則，進行科學論證評估，從源頭上提升定密工作的科學性和精準性；並將國家秘密的定期審核修改為每年審核，督促機關、單位及時審核已經確定的國家秘密，推動及時解密。