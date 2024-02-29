違反八項規定精神問題 上月處分11725人

從查處問題類型看，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，上月查處3,749宗問題，佔當月查處的形式主義、官僚主義問題總數90%。上月查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別佔當月查處的享樂主義、奢靡之風問題的48.2%、21.2%、14%。