違反八項規定精神問題 上月處分11725人
【本報綜合報道】中央紀委國家監委網站周二公布，內地上月查處10,928宗違反中央八項規定精神問題，批評教育和處理15,100人，其中黨紀政務處分11,725人。
從查處問題類型看，在履職盡責、服務經濟社會發展和生態環境保護方面不擔當、不作為、亂作為、假作為，嚴重影響高質量發展方面，上月查處3,749宗問題，佔當月查處的形式主義、官僚主義問題總數90%。上月查處的違規收送名貴特產和禮品禮金、違規吃喝、違規發放津補貼或福利3類問題，分別佔當月查處的享樂主義、奢靡之風問題的48.2%、21.2%、14%。
查處案件逾萬宗 包括省部級幹部
從查處級別看，內地上月查處一宗省部級領導幹部違反中央八項規定精神問題、99宗地廳級領導幹部問題、916宗縣處級領導幹部問題、9,912宗鄉科級及以下幹部問題。二十屆中央紀委三次全會提出，對違規吃喝開展專項整治，嚴查「吃公函」、「吃食堂」、「吃老闆」、「吃下級」等問題，堅決防止金融、國企等單位公務接待「特殊論」。
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