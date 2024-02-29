兩岸國際

廣州地盤塌方兩工人亡
廣東省廣州市荔灣區一處地盤周二塌方，導致兩名施工人員被困，經搶救無效身亡。事發下午4時15分，涉及東漖北路766號附近保利東漖N上地塊基坑支護與土方開挖項目，在開挖作業期間出現塌方。區相關部門正在展開事故調查及善後處置，同時在全區展開安全生產隱患排查整治工作。
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