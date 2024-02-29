娶上海智障女 江西男掠家財500萬逃

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，上海市普陀區有智力殘障的傅女士與一名男子結婚後，對方欺騙她並捲走其祖母450萬元（人民幣‧下同，約500萬港元）積蓄，逃回江西省老家不知所終。祖母上月24日病逝，女事主認為與事件脫不了關係。

傅女士今年33歲，雖然天生有輕微智力殘疾，但祖母愛護有加，早早為她做好打算，2015年因舊屋動遷獲得一套44平方米、價值350萬元（約390萬港元）的安置房及100多萬元（約110萬港元）現金補償，每月還有5,000多元（約5,500港元）退休工資。小區棋牌室的鄰居當時把外地來上海市打工的小胡介紹給傅女士，戀愛時小胡脾氣很好，惟2018年結婚後性情大變。

律師建議提民事訴訟要求退還 傅女士表示，婚後小胡像變了一個人，脾氣暴躁還經常索錢，又以今後生孩子需要換大屋為由，逼她與祖母賣樓，恐嚇要扔後者下樓和挖其祖墳。祖母屈服後把賣樓所得款項存入銀行，惟小胡前年唆使傅女士偷換祖母的銀行卡。他拿到銀行卡和密碼後回到江西省，每天提取兩萬元（約2.2萬港元）上限，同年6月「洗劫一空」。

律師指出，小胡很可能涉嫌盜竊，如果其行為不構成刑事犯罪，傅女士也可以通過民事訴訟要求他退還遺產。