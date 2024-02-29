堵拐賣兒童漏洞 柳州增規範領養

民眾舉報 人販子聯買家辦理棄嬰落戶 廣西有民間志願打拐者日前舉報，柳州市融安縣一名男子販賣多名嬰兒後，協同買家以檢拾棄嬰名義辦理收養登記。柳州市人民政府周一表示，柳州市已啟動全市兒童收養問題專項整治行動，進一步規範兒童收養相關工作，確保各級收養登記依法依規開展，堵塞罪犯借收養實施拐賣兒童的漏洞。

網民「上官正義」上周五在社交平台發布文章和影片，指控融安縣一名李姓男子販賣多名嬰兒。上官正義稱，半年前一名網友向他提供線索，指有人經過介紹及過了好幾手，在李男手中買了一個小孩。上官正義於是透過報料人提供的聯絡方法，聯繫到從事金橘苗生意的李男。上官正義佯稱是果苗採購商，與李男熟落後假意透露一直沒有孩子，李男稱有方法能幫忙找上小孩，更已幫別人介紹好幾個。

兩渠道購嬰 預訂價逾10萬元 李男從兩個渠道獲得孩子，一個是不敢告訴家人懷孕的女大學生，另一個是賣孩子的夫妻，預訂價是10萬元（人民幣‧下同，約10.9萬港元）一個。據李男交代，一名韋姓男子於2017年以3萬元（約3.3萬港元）向他買了一名男嬰，雙方直接在醫院以現金交易。韋男買入男嬰後一直沒有登記戶口，去年才報假案稱檢拾棄嬰，獲有關部門出具《檢拾棄嬰證明》並登報公示，順利在融安縣民政局辦理《收養證》，洗白身份成功落戶。

多部門工作組 嚴打拐童犯罪 據李男所述，經他手上買來的孩子，都是通過報假案檢拾棄嬰名義辦理落戶。上官正義指出，登報60天後如果沒有人認領棄嬰，民政部門便會安排收養人家訪，確認是否符合收養條件。他認為，各地應進一步重視棄嬰案件，改善收養流程，並嚴格規範檢拾棄嬰的證明。

融安縣人民政府對事件高度重視，積極與志願者溝通，進一步了解相關線索，迅速成立由公安、民政、衞健等相關部門組成的工作專班，工作專班正推進相關問題的調查取證，其後控制疑犯。柳州市印發《兒童收養問題專項整治行動方案》，行動持續至今年7月底，將發揮各相關部門職能作用，摸清底數、排查漏洞、全面整改，通過層層壓實責任、健全制度機制等，嚴厲打擊任何拐賣或協助拐賣兒童的犯罪行為，維護孤棄兒童的合法權益，並全面提升對他們的保障水平。本報綜合報道