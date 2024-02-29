英擬跟隨歐盟 查華補貼電動車

【本報綜合報道】美國新聞網站《政客》周二引述消息報道，英國政府正在考慮跟隨歐盟，對中國電動車發起反補貼調查，過去數周已經開始研究潛在的懲罰選項。

報道指出，由於英國汽車製造商認為中國是重要市場，憂慮自行提出投訴會面臨中國報復，所以英國貿易大臣栢丹娜準備指示貿易救濟署調查。貿易救濟署署長格里菲斯（Oliver Griffiths）指出，栢丹娜有權要求啟動調查，署方會考慮，但政府需要確保有適當數據。英國商業及貿易部強調，目前尚未提出調查請求，但若汽車製造商有任何疑慮，應該在當局考慮調查前正式提出。

歐盟若加徵關稅 將大量流入英國 歐盟去年10月對來自中國的電動汽車發起反補貼調查，預計今年6月完成。英國汽車製造商擔心一旦歐盟對中國電動車加徵關稅，大量中國製電動車將從歐盟流入英國市場。英國大型汽車製造商高層人士透露，英國政府幾乎希望不必調查，仍然探索潛在應對措施，但它可能只剩下數個月的時間決定。