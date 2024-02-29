中澳葡萄酒關稅糾紛 料將解決

【本報綜合報道】中國商務部長王文濤與澳洲貿易部長法雷爾周一在阿聯酋阿布扎比會面，討論兩國經貿關係及各自關心的多邊經貿議題。法雷爾周二表示，與王文濤接近達成協議，相信與中國的澳洲葡萄酒關稅貿易糾紛，可能數周內得到解決。

王文濤與澳洲貿易部長會晤 王文濤周一形容，中澳關係在兩國領導人戰略引領下持續改善，經貿合作穩向好，展現強大韌性。雙方應該繼續落實兩國領導人共識，為兩國企業合作營造良好環境，希望澳方關注並積極推動解決中國企業在澳洲遇到的具體問題，積極支持中國加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。中方願與澳方加強在世界貿易組織架構下的合作，確保世界貿易組織第13屆部長級會議有務實成果。

法雷爾表示，澳中經貿關係強勁有力，2023年雙邊貿易投資維持成長動能，過去一段時間，雙方在妥善處理彼此經貿關切方面取得一系列積極進展。澳方歡迎中國企業對澳投資，將以公平公正方式對待包括中國企業在內的各國投資者，也希望進一步擴大對華出口，推動雙邊貿易達到更高水準。

華撤巴西禽肉產品反傾銷稅 另一方面，巴西政府周二宣布，中國政府決定不再對從巴西進口的禽肉產品徵收反傾銷稅，令巴西出口禽肉在市場上更具競爭力，也為新的本地企業向中國出口提供機會。巴西是世界上最大的禽肉出口國，中國是巴西禽肉產品的第二大消費國和最大買家。