王文濤訪阿聯酋 簽投資合作

【本報綜合報道】中國商務部長王文濤周二與阿聯酋經濟部長瑪爾伊在阿布扎比共同主持召開中國阿聯酋經貿聯委會第8次會議。王文濤表示，中方願同阿方一道，提升貿易水平，挖掘投資亮點，激發創新活力，攜手打造全方位、立體化的中阿經貿合作新格局。

加快落實兩國達成之共識 雙方就加快落實兩國元首達成的重要共識，共同推動中阿高質量共建「一帶一路」深入交換意見。王文濤表示，今年是中阿建交40周年，兩國全面戰略夥伴關係進入新階段，雙邊經貿合作不斷取得新成果。中方讚賞阿方為籌備世界貿易組織第13屆部長級會議所作努力，歡迎阿方積極對接中國支持高質量共建「一帶一路」的八項行動。

瑪爾伊表示，在兩國元首的關心和推動下，阿中關係取得長足進步，雙邊經貿合作富有成果，感謝中方對阿方主辦世界貿易組織第13屆部長級會議給予的大力支持，堅信共建「一帶一路」倡議將推動阿中經貿合作實現更大發展。會後，雙方共同簽署會議紀要和數字經濟領域投資合作文件。