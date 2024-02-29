菲立法佔南海爭議區 指華海軍存在令人擔憂

【本報綜合報道】菲律賓參議院周一通過法案，把中菲主權爭議的南海海域劃入菲律賓海區；總統小馬可斯昨日啟程前往澳洲國事訪問前形容，中國海軍在南海的存在令人擔憂，但不會阻止菲方捍衞領海和保護漁民。

《菲律賓海區法案》根據《聯合國海洋法公約》及其他國際法，劃定菲律賓海洋權益的確切範圍和界限，包括菲律賓行使主權和管轄權的內水和專屬經濟區，範圍涵蓋中國建造的人工島。提出法案的參議員托倫蒂諾（Francis Tolentino）主張，即使人工島並非由菲律賓建造，根據法案會認定由菲方擁有。

2016年，荷蘭海牙聯合國國際常設仲裁法院就菲律賓單方面提出的「南海仲裁案」公布裁決結果，指出中方自行劃設的「九段線」無法理依據，違反《聯合國海洋法公約》；中國以缺乏法律根據而不承認仲裁。菲律賓眾議院去年5月一讀通過《菲律賓海區法案》，托倫蒂諾當時預告一旦成法，菲律賓將呈交聯合國並爭取其他國家承認，鞏固菲方的海洋主張。

北京重申南海問題立場一貫 中國外交部發言人毛寧昨日回應時表示，中方在南海問題上的立場是一貫及明確，中方對菲方近期在南海有關侵權活動表示嚴重關切，將繼續採取必要措施，堅定捍衞自身領土主權和海洋權益，維護南海的和平穩定。