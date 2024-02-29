中老合作搗網騙窩點 移交268疑犯

【本報綜合報道】內地傳媒昨日報道，中國警方近來與老撾警方展開國際警務執法合作，成功搗毀7個盤據在老撾境內的電訊網絡詐騙窩點，抓獲268名疑犯，全部移交中方，包括8名幕後金主、54名組織頭目和骨幹，涉及全國多地逾1,570宗案件。

浙江、江蘇、福建等地去年起接連發生多宗損失數額巨大的電詐案件，中國公安部掛牌督辦，發現多個盤據老撾實施跨境電詐的窩點，上月派員率領江蘇、浙江、福建、湖南、廣東、重慶等地民警組成工作組，到老撾展開警務執法合作，同月21日集中清剿當地多個詐騙窩點，成功抓獲154名疑犯，繳獲2,000多部涉案手機、400多部電腦。老撾警方根據工作組提供的線索，在萬象、琅勃拉邦等地抓獲114人。

華派工作組與多國警務合作 所有疑犯及涉案物證近日通過雲南西雙版納邊境口岸移交中方，相關案件正在進一步偵辦。中國公安部表示，去年以來持續加強打擊跨境電詐，當局先後派出工作組到菲律賓、柬埔寨、老撾、阿聯酋等國家展開國際警務執法合作，持續組織多輪次打擊行動，下一步將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，緝捕涉詐人員。