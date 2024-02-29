陸漁船事故 台或書面道歉

9次協商未達共識 雙方代表再密晤 大陸漁船本月14日在金門海域翻覆造成兩死悲劇，台灣海巡署周二與陸方代表9次協商，仍未獲具體共識，陸方代表的入台證延長至昨日。知情人士透露，針對陸方要求「公開道歉」，可能改為「書面道歉」。台灣海洋委員會主委管碧玲則稱，在雙方合意結論公布前，任何一方都不會對外透露內容。

海巡署副署長許靜芝等談判代表，周二早上從下榻酒店退房返回台北，透露「事情解決了，但要保留點顏面」，當日傍晚再返回金門與陸方代表展開密商，歷時一小時結束。許靜芝離場時微笑面對記者，但三緘其口。

消息人士透露，雙方討論焦點還是圍繞在究責、認錯及要求海巡人員公開道歉等，但已逐漸聚焦。

台方稱朝人道撫慰方式處理 金門檢方則指，該案仍為「他字案」，對於海巡隊員及陸方相關人員應否負刑事責任、涉嫌何種罪名，均無預設立場，將秉持公正客觀原則，依據現場證據及相關事證來認定事實。有國民黨立委周二在立法院總質詢時呼籲，將今次事故的法律和人道問題分別處理，不要為小事傷害兩岸人民感情。管碧玲強調，一直希望朝人道撫慰方式處理，盼陸方立場相同，但「對方不願切割」。對於有沒有執法過當，她希望家屬、談判代表和陸方，都靜待司法偵查結果。

國台辦昨日舉行例行新聞發布會，有記者問及台灣海巡撞擊大陸漁船致漁民死傷事故發生後，台方推卸責任，借機煽動兩岸對立。發言人朱鳳蓮批評台方此舉嚴重傷害兩岸同胞感情，民進黨當局沒表達任何歉意，反而撒謊、隱瞞真相，毫無人性。陸方保留採取一切措施的權利，嚴正要求台方盡快公布真相，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

巡查廈金海域 京稱維護秩序 漁船事故後，大陸海警部門宣布開展常態化執法巡查行動。朱鳳蓮表示，廈金海域自古以來就是兩岸漁民傳統作業漁場，不存在「禁止、限制水域」一說，大陸海警部門開展常態化執法巡查行動，有利維護海域秩序，保障漁民安全。她又提到，兩岸對話溝通機制停擺的原因眾所周知，只要民進黨當局承認體現一個中國原則的九二共識，協商談判大門隨時打開。

美方日前宣布，美國國務院已批准一項價值7,500萬美元（約5.85億港元）的對台軍售計劃。朱鳳蓮強調，堅決反對美國以任何形式對台軍售，敦促美方遵守中美三個聯合公報等規定。對於台灣立法院成立第11屆台美國會議員聯誼會，立法院長韓國瑜稱對美工作最重要，朱鳳蓮指摘甘當外人操縱的棋子，必成棄子。本報綜合報道

涉事中國大陸漁船左側欄杆疑因為撞擊而凹陷扭曲。（中時電子報圖片） 泉州台辦副主任李朝暉（左）與晉江紅十字會秘書長曹榮山（右）觀察翻覆漁船外觀。（中時電子報圖片） 朱鳳蓮