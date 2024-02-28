烏克蘭敗局已定 西方犯錯趨沒落

俄烏戰爭不單止是二戰後及21世紀至今最重大的戰爭，它也和二戰一樣，會開創一個新的世界布局。這個布局可算是美國霸權主義政府自招其禍搞出來的，為何一場原來只是俄羅斯動用19萬兵力，面對38萬烏軍的特別軍事行動，會變成今天打足兩年的全面戰爭？冷戰期間，駐東德防範北約的俄軍就有30萬；然而如今這19萬兵力，竟被北約宣揚是可以侵略歐洲而非只是俄國自保。

美國知名戰略專家烏爾曼（Harlan Ullman），強烈批評拜登政府犯上戰略大忌，要和中、俄兩大國對立及鬥爭。地緣政治學專家弗里德曼（George Friedman）也指出，美國成功利用德國紹爾茨政府，成為其盟友及俄烏戰爭這盤棋的重要棋子，消除了德國對美國及西方國家的百年威脅，因為以美國為首的西方國家，一直擔心以俄羅斯豐富的天然資源和生產潛質，結合德國的優秀科技人才和資本，會建立歐洲的新政治經濟霸權，挑戰及威脅美國和英國這盎格魯撒克遜人的世界霸權，所以最近30年，華府一直收買和拉攏原本是反美的德國社會民主黨及綠黨，成為反俄先鋒。

俄羅斯不惜打核戰 另外，英美錯誤估計現在是利用烏克蘭作戰爭代理人的最佳時機，以為可重創俄羅斯國力，進而打壓中國以保霸權。然而，俄羅斯前總統梅德韋傑夫日前公開表示，如果俄國被推回至1991年的邊界，俄羅斯將與西方打一場全面核戰爭。莫斯科以打核戰警告北約不要繼續謀劃利用烏克蘭打反攻進逼，實在不容輕視。

曾擔任北約軍委會主席的德國將軍庫查特，於今年慕尼黑安全會議舉行前，在一個公開論壇中警告德國、歐盟及美國，如果不考慮和議而要延續俄烏戰爭，以為提供新式武器就可戰勝俄軍，根本是幻想。烏軍失蹤及死傷人數大約一百萬，有武器也欠缺兵員及能力操作，烏克蘭只會走上戰敗被毀的最終命運。若北約真的派軍隊進入烏克蘭，或以北約的歐洲成員國為基地，遠程攻擊俄軍或俄羅斯本土，莫斯科肯定會反擊及動用戰略核武。不過他認為美國將會置身事外，吃虧的只會是歐洲國家。而戰爭的完結也是西方沒落的開始。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻