美母親倡家庭聚會 取代生日派對

【本報綜合報道】不少美國父母每年會為子女張羅生日活動，邀請一眾親朋戚友見證孩子成長一刻，藉此表達對孩子的愛。賓夕凡尼亞州一名母親卻有着獨特育兒心得，指她決定不會每年為女兒舉行生日派對，而是以家庭聚會取而代之。相關影片引起網民熱議。

指派對為參加者添壓力 美媒前日報道，萊特（Marissa Light）育有一名11個月大的女兒黛西（Daisy），她和丈夫決定，只會為黛西舉辦3場派對，分別是一歲生日派對、16歲生日派對及畢業典禮派對。她指組織生日派對往往會有很大壓力，而且參加者亦會緊張。有些參加者沒有養育小孩，只能全程無聊地看着別人的小孩玩耍，並非享受其中，因此邀請別人參加自己子女的生日派對，只會為別人徒添壓力。

雖然萊特做法反常，仍有不少網民贊同她的觀點。有網民表示，內向的孩子會喜歡萊特的想法，又稱只要確保按照孩子喜歡的方式慶祝生日就可以。另有網民以自身經驗為例，指自己從來沒有舉辦過生日派對，但也過得很好。

萊特