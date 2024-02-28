冰下閉氣游140米 潛水女將重奪王位

動態自由潛水是一項考驗人類潛力極限的運動，潛水員需要屏住呼吸在水下持續移動，不僅需要出色的身體素質，還要具備充分的準備和不屈不撓的決心。一名擁有意大利和克羅地亞雙重國籍的女子在沒有氧氣與其他輔助的情況下，用單蹼在意大利安泰塞爾瓦湖水下游了140米，刷新女子冰下動態平潛世界紀錄。

英國傳媒昨日報道，27歲的運動員卡福拉（Valentina Cafolla）上周五穿着亮橙色的潛水衣，僅吸一口氣便跳入寒冷的冰水中，儘管氣溫只有零下3℃，水溫只有1℃，但是卡福拉在水中如魚得水，速度亦絲毫不減。她的潛水時間長達1分40秒，心跳則減慢至每分鐘50次。當順利完成挑戰一刻，她難掩興奮情緒，在水面上振臂歡呼。

時長1分40秒 卡福拉2017年亦曾創下女子冰下動態平潛世界紀錄，當時距離達到125米，地點亦是位於安泰塞爾瓦湖。該項紀錄直至上周四才被日本女子尾関靖子打破，後者在日本北海道島的知床五湖水下游了126米。然而僅過了36小時，卡福拉又從尾関靖子手中重新奪回世界紀錄寶座。她事後在社交平台上發文稱：「如果你有一次機會，在一瞬間抓住你想要的一切。你會抓住它嗎？」

安泰塞爾瓦湖位於意大利北部地區，雖然當地風景如畫，但環境條件惡劣，接近冰點的水溫給潛水運動增加了複雜性和危險性。卡福拉是次創下新紀錄是自由潛水和整個體育界的一個重要里程碑，她下一步計劃參加7月在塞爾維亞貝爾格萊德舉行的自由潛水世界錦標賽，繼續挑戰自我。本報綜合報道