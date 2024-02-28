世貿部長級會議 指全球經濟現碎片化

【本報綜合報道】世界貿易組織第13屆部長級會議周一起在阿聯酋阿布扎比舉行，在開幕式上，科摩羅及東帝汶正式加入世界貿易組織，令成員總數增至166個。

今屆成員增至166個 會議主席、阿聯酋外貿國務部長澤尤迪致詞指出，以世界貿易組織為主導的多邊貿易體制正在轉捩點，面對很多挑戰，阿聯酋將繼續支持由世界貿易組織監督的多邊貿易體制，認為是促進全球經濟可持續增長的動力，有助改善世界各地民眾生活。

世界貿易組織總幹事伊維拉表示，戰爭、不確定性和不穩定性目前無處不在。與兩年前會議時相比，今時今日的世界更艱難；又不點名個別國家，指出近年西方國家與中俄兩國的緊張關係加劇，也門叛軍青年運動對紅海船隻的攻擊影響全球航運。

伊維拉再次警告，全球經濟出現碎片化迹象，去年貿易量可能低於世界貿易組織去年10月的預測，今年的貿易量也可能達不到世界貿易組織的增長預期；如果全球經濟碎片化，世界將付出高昂的代價，強調合作和貿易至關重要。