台通緝犯在泰亡 5嫌疑人潛柬

石茂強

【本報綜合報道】台灣通緝犯石茂強在泰國曼谷懷疑遭行刑式槍殺後棄屍，屍體周日被發現。當地警方掌握至少5人涉案，包括4名台灣男子及一名泰國女子。事主生前前科纍纍，持械行劫、販賣毒品，其作風高調，被當地警方視為「頭痛」人物。

死者劣迹斑斑 疑為電詐成員 綽號「少爺」的石茂強出身中壢榮民（退伍軍人）新村，早年與兄長販售海洛英、安非他命等毒品。他2004年持槍搶劫便利店，強行抬走收銀機；2007年夥同多人在新北市向一名男子連開10槍，害對方險死，並搶走在場多人逾70萬元新台幣（約17萬港元），落網後因犯強盜等罪合計被判有期徒刑20年，2020年假釋出獄。他前年因持有非制式手槍及子彈遭起訴，案件審理期間潛逃海外，被發布6項通緝。

泰國警方調查發現，發現石男屍體的廢棄餐廳非案發現場。警員周日深夜搜查曼谷一幢住宅，發現內有血漬、毒品，研判事主在該處遭槍殺。有鄰居表示，該住宅平日有一名泰國女子獨居，案發當天石男騎電單車載她回家，隨後有兩名男子帶行李篋抵達，多人用中文交談。案發後，4男一女駕車到便利店買去污劑，棄屍後由另一輛車接應離開並逃往柬埔寨。泰國警方把涉案台灣人的照片提供台灣刑事局查證身份。另外，石男的泰國前妻稱他是電訊詐騙集團成員，泰國警方未透露更多細節。