美軍利用AI協助空襲也門叛軍

【本報綜合報道】美國本月2日空襲伊拉克及敍利亞境內的伊朗武裝勢力，負責區內軍事行動的美國中央司令部近日首次透露，美方透過人工智能（AI）技術，成功在中東地區縮小及識別空襲目標，揭示有關技術在軍事層面應用變得愈來愈廣泛。

縮小範圍 識別目標 美國傳媒周一刊登美國中央司令部首席技術官穆爾（Schuyler Moore）的訪問，表示機器學習演算法成功幫助美軍在該場空襲縮小打擊範圍，亦可以識別也門叛軍青年運動火箭發射器及紅海艦艇。根據美國國防部通報，美方空襲當天從本土基地調派兩架B1B超音速轟炸機，空襲目標總共85個，它們分布伊拉克及敍利亞7個設施。

報道指出，有關演算法自2017年起，在名為「馬維計劃」（Project Maven）下開始研發，直至去年仍然處於測試階段。穆爾提到自巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月突襲以色列後，「一切都變了」，美軍開始在實戰使用它。談及風險問題時，穆爾強調將會不斷檢查AI推薦攻擊目標是否正確，「涉及AI的每一步都有人核查」。