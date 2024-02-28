拜登稱以哈能達協議 爭取下周一前停火

以攻拉法勢在必行 美與多國續斡旋 以色列進攻巴勒斯坦加薩地帶南部城市拉法勢在必行，美國聯同中東多個國家正在努力斡旋以色列與回教激進組織哈馬斯。美國總統拜登周一表示，希望以哈雙方能夠周末前達成臨時停火協議，爭取最快下周一前正式落實停火。

拜登當天現身紐約市，期間向記者表示白宮國家安全顧問沙利文回報，目前由卡塔爾協調斡旋的停火協議「非常接近」達成，但尚未完成。他透露，正在談判的臨時停火協議條款，包括以色列同意在下月10日開始的回教齋戒月期間暫停攻勢；又稱以色列已經降低攻擊哈馬斯在加薩地帶最後據點拉法的進度，聲言對方需要及已經向他承諾，在消滅餘下哈馬斯勢力前，必須能夠從拉法大部分地區撤走當地平民。

美國國務院發言人米勒表示，過去數天就停火協議展開的對話取得進展，會繼續促成協議，同時呼籲哈馬斯若真正關心巴勒斯坦人，應該同意目前的協議，這將大大減輕人民的痛苦。

以擬釋400巴囚換40人質 同日，以色列總理內塔尼亞胡稱將派遣代表團前往卡塔爾，但要求哈馬斯必須面對現實。惟他再次強調，無論以哈雙方能否達成人質協議，全面勝利仍然是以色列的目標，以方不會在未處理完哈馬斯最後一個據點的情況下撤軍。

與此同時，英國傳媒周二引述消息報道，哈馬斯收到一份休戰協議，當中提到以哈雙方停戰40天，以方釋放約400名巴勒斯坦囚犯並不會再拘捕他們，換取哈馬斯手上40名以色列人質重獲自由；加薩地帶醫院及麵包店將得到修復，每天允許500輛載有救援物資的貨車進入加薩地帶，並運送數千頂帳篷和露營車安置流離失所者。

辛瓦爾或用人質作盾匿藏 以色列國防軍持續在加薩地帶搜捕哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar），美國傳媒報道，根據以色列及美國的情報分析，辛瓦爾可能仍然匿藏在加薩地帶南部城市汗尤尼斯地道，並利用從以色列擄走的人質包圍自己作為人盾；鎖定其位置難度不及在制服他時不造成人質傷亡，以色列軍方及安全部門數月來繪製加薩地帶地道網絡地圖，士兵在地道發現辛瓦爾逗留的證據，包括其衣服、筆記、可能用過的牙刷。

另外，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯周一接受總理什塔耶提交的政府辭呈，並要求其政府繼續履行職責直至新政府成立。什塔耶強調，鑑於加薩地帶不斷演變的局勢、正在進行的民族團結談判，以及迫切需要就擴大自治政府管治到整個巴勒斯坦領土達成共識，所以有需要建立新的統治及政治安排，揚言巴勒斯坦維持與以色列敵對直至建國。哈馬斯一名高級成員稱，什塔耶請辭後必須達成更廣泛的管治協議。

以色列除了應對西南部加薩地帶戰況外，同時忙於處理北部接壤黎巴嫩的邊境局勢。以色列國防軍周一空襲黎巴嫩東部城市巴勒貝克，造成最少兩名真主黨成員死亡；這是以黎邊境爆發新一輪衝突以來，以色列首次襲擊黎巴嫩南部以外地區。黎巴嫩真主黨表示，同日向以軍位於戈蘭高地的陸軍總部，發射60枚火箭炮作為回應。本報綜合報道

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