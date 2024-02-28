趙小蘭妹身亡 事發牧場料屬死者夫

【本報綜合報道】台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹、總部設在美國紐約的航運企業福茂集團董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao）本月12日遇車禍落水身亡。美國傳媒上周六引述報告報道，事主落水逾一個小時獲救，事發牧場極可能由丈夫布雷耶（Jim Breyer）持有。

落水逾句鐘方獲救 布蘭科縣治安官辦公室日前公布一份3頁報告指，警方本月11日深夜前接報前往約翰遜市處理一宗水上救援事件。公開紀錄顯示，該房產為一間信託公司持有，該公司與布雷耶名下意見投資與公共股權公司在芝加哥的地址相同。消防隊接報後27分鐘，即翌日凌晨12時30分左右到場，當時有部分救援人員在場，該批人員在接報後9分鐘到達。

有急救人員表示，救援人員凌晨12時56分左右從車中拉出趙安吉，並為她提供持續43分鐘的「進階生命支持」救援，惟她最終不治，當場身亡。急救人員續指，布蘭科縣應急機構並無潛水隊，所以未有潛水隊到牧場協助營救，只能夠從鄰縣調派人員，潛水隊任務通常負責打撈屍體而非救援。