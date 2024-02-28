特朗普團隊密聯共和黨領袖爭支持

【本報綜合報道】美國前總統特朗普與國會參議院共和黨領袖麥康奈爾不和，二人自2020年12月起沒有交談。惟《紐約時報》周一報道，特朗普團隊與麥康奈爾首席顧問展開秘密接觸，希望取得這位共和黨重量級人物的支持，參與今年總統選舉。

兩人2020年末起無交談 報道引述消息指出，參與討論的人士包括特朗普高級競選顧問拉奇維塔（Chris LaCivita），以及長期擔任麥康奈爾政治戰略顧問的霍姆斯（Josh Holmes）。麥康奈爾至今未表態支持特朗普，雙方團隊正在幕後努力消除二人之間的敵意。

麥康奈爾為肯塔基州參議員和參議院少數黨領袖，其表態等於向大批共和黨金主及抵制特朗普的共和黨精英發出信號。若他為特朗普背書，意味後者獲共和黨陣營最後一批保守分子接納，為他取下共和黨初選提名掃除障礙。

另一方面，美墨邊境非法移民危機成為今屆美國總統選舉焦點之一，總統拜登和特朗普明日將分別前往德州的美墨邊境視察。拜登將到德州布朗斯維爾與美國邊境巡邏人員、執法部門和當地領導人會面，特朗普前往伊格爾帕斯，兩地都是主要非法移民越境點。拜登指他計劃今次訪問，但不知道特朗普也到邊境。